Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России». Заявление олимпийцев по участию в Играх-2018

    Теги МОК сборная России ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал заявление от лица российских спортсменов насчет участия в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.

    «Сегодня мы, российские спортсмены, полностью разделяя и поддерживая главные ценности и принципы Олимпийского движения и являясь его непосредственными участниками, впервые в своей жизни оказались перед очень трудным, вынужденным выбором.

    С одной стороны, мы, безусловно, хотим выступить на грядущих Олимпийских играх, использовать свой шанс побороться за победу в честной спортивной борьбе.

    С другой, в отличие от наших соперников из других стран, мы лишены на данный  момент  своего флага и гимна, поставлены в унизительное положение людей, лишенных  национальной принадлежности, и, по сути, неотъемлемых прав  любого гражданина и человека.

    Мы придерживаемся твердой позиции  неприятия какого-либо рода бойкотов в спорте и также абсолютно убеждены, что недопустимо лишать спортсмена права выступать и представлять свою страну на главном спортивном соревновании – Олимпийских играх.

    Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане,  невзирая на то, что, априори, поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран.

    Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями, хотя олимпийская медаль для каждого из нас – высшая спортивная ценность.

    Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире. Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России,  которую с огромной гордостью будем представлять.

    Также мы выражаем надежду на объективный и беспристрастный подход Международного олимпийского комитета при рассмотрении индивидуальных приглашений российских спортсменов.

    Мы знаем, что одним из критериев является отсутствие любого рода допинговой истории в прошлом. Что исключает возможность участия в грядущих Играх некоторых наших товарищей по команде, которые однажды уже были наказаны и отбыли сроки дисквалификации.

    Сейчас идет речь о применении к ним повторных санкций, несмотря на то, что в истории мирового спорта никогда прежде не было случаев двойного наказания за одну и ту же провинность.

    Мы играем чисто. Мы играем по правилам. Мы стремимся побеждать в честной борьбе. Ради этого мы готовы отправиться на Олимпийские игры и доказать, что российские спортсмены сильны своим талантом, мастерством, волей и духом, а вовсе не тем, в чем нас пытаются  обвинить», – говорится в заявлении.   

    На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение

    Нейтральный флаг – что это?

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    94587 голосов 235
    • Да
      60%
    • Нет
      40%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться