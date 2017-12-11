Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ начнется в 14.00
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14.00 по московскому времени.
16 команд поделят на две корзины: победители групп в одной, вторые места – в другой. Друг с другом не могут сыграть представители одной национальной ассоциации и клубы, выступавшие в одной группе.
Состав участников:
Барселона (Испания)*
Бешикташ (Турция)*
Ливерпуль (Англия)*
Манчестер Сити (Англия)*
Манчестер Юнайтед (Англия)*
ПСЖ (Франция)*
Рома (Италия)*
Тоттенхэм (Англия)*
Бавария (Германия)
Базель (Швейцария)
Порту (Португалия)
Реал (Испания)
Севилья (Испания)
Челси (Англия)
Шахтер (Украина)
Ювентус (Италия)
*победители групп
Сеяные победители групп проведут первые матчи 1/8 финала на выезде 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоятся 6/7 и 13/14 марта.
Финал пройдет 26 мая в Киеве.
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