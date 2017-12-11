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    Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ начнется в 14.00

    Теги Бавария ПСЖ Рома Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Шахтер Порту Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Севилья Базель Бешикташ Лига чемпионов Тоттенхэм

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14.00 по московскому времени.

    16 команд поделят на две корзины: победители групп в одной, вторые места – в другой. Друг с другом не могут сыграть представители одной национальной ассоциации и клубы, выступавшие в одной группе. 

    Состав участников:

     

    Барселона (Испания)*

    Бешикташ (Турция)*

    Ливерпуль (Англия)*

    Манчестер Сити (Англия)*

    Манчестер Юнайтед (Англия)*

    ПСЖ (Франция)*

    Рома (Италия)*

    Тоттенхэм (Англия)*

    Бавария (Германия)

    Базель (Швейцария)

    Порту (Португалия)

    Реал (Испания)

    Севилья (Испания)

    Челси (Англия)

    Шахтер (Украина)

    Ювентус (Италия)

    *победители групп

    Сеяные победители групп проведут первые матчи 1/8 финала на выезде 13/14 и 20/21 февраля. Ответные состоятся 6/7 и 13/14 марта.

    Финал пройдет 26 мая в Киеве.

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