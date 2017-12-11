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    Le Journal de Montreal: Спонсоры Сироткина предлагают «Уильямсу» 15 млн долларов за сезон-2018

    Теги возможные переходы Роберт Кубица Уильямс Формула-1 Пол ди Реста Даниил Квят Сергей Сироткин Паскаль Верляйн СМП

    Российский гонщик Сергей Сироткин является одним из главных кандидатов на место в «Уильямсе», сообщает F1i со ссылкой на Le Journal de Montreal.

    По информации издания, Сироткина поддерживает программа «СМП» братьев Ротенбергов и в качестве спонсорской поддержки предлагают «Уильямсу» 15 млн долларов за сезон.

    Недавно Сироткин выступил за «Уильямс» на тестах в Абу-Даби и в британской команде остались довольны сотрудничеством с россиянином.

    При этом главным претендентом на место в «Уильямсе» по-прежнему считается Роберт Кубица. Также на место второго пилота претендуют Даниил Квят, Пол ди Реста и Паскаль Верляйн.

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