Le Journal de Montreal: Спонсоры Сироткина предлагают «Уильямсу» 15 млн долларов за сезон-2018

Российский гонщик Сергей Сироткин является одним из главных кандидатов на место в , сообщает F1i со ссылкой на Le Journal de Montreal.

По информации издания, Сироткина поддерживает программа братьев Ротенбергов и в качестве спонсорской поддержки предлагают «Уильямсу» 15 млн долларов за сезон.

Недавно Сироткин выступил за «Уильямс» на тестах в Абу-Даби и в британской команде остались довольны сотрудничеством с россиянином.

При этом главным претендентом на место в «Уильямсе» по-прежнему считается Роберт Кубица. Также на место второго пилота претендуют , Пол ди Реста и Паскаль Верляйн.