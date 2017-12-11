Le Journal de Montreal: Спонсоры Сироткина предлагают «Уильямсу» 15 млн долларов за сезон-2018
Российский гонщик Сергей Сироткин является одним из главных кандидатов на место в «Уильямсе», сообщает F1i со ссылкой на Le Journal de Montreal.
По информации издания, Сироткина поддерживает программа «СМП» братьев Ротенбергов и в качестве спонсорской поддержки предлагают «Уильямсу» 15 млн долларов за сезон.
Недавно Сироткин выступил за «Уильямс» на тестах в Абу-Даби и в британской команде остались довольны сотрудничеством с россиянином.
При этом главным претендентом на место в «Уильямсе» по-прежнему считается Роберт Кубица. Также на место второго пилота претендуют Даниил Квят, Пол ди Реста и Паскаль Верляйн.
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