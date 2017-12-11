РФПЛ собирается отказаться от титульного спонсора

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига планирует отказаться от титульного спонсорства.

«Контракт с «Лигой Ставок» по сумме больше, чем титульное спонсорство.

А в дальнейшем мы откажемся от титульного спонсорства, у нас будет ряд генеральных партнеров. Считаем, что так будет гораздо эффективней для премьер-лиги», – сказал Прядкин.

Титульным спонсором чемпионата России является «Росгосстрах».