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    РФПЛ собирается отказаться от титульного спонсора

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия бизнес РФПЛ

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига планирует отказаться от титульного спонсорства.

    «Контракт с «Лигой Ставок» по сумме больше, чем титульное спонсорство.

    А в дальнейшем мы откажемся от титульного спонсорства, у нас будет ряд генеральных партнеров. Считаем, что так будет гораздо эффективней для премьер-лиги», – сказал Прядкин.

    Титульным спонсором чемпионата России является «Росгосстрах».

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