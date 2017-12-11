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    «Локомотив» ушел на перерыв с отрывом в 8 очков

    Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Тосно

    «Локомотив» выиграл в матче 20-го тура чемпионата России против «Тосно» (3:1).

    Эта победа позволила железнодорожникам оторваться от идущих на втором месте «Спартака» и «Зенита» на 8 очков. После 20 туров у «Локомотива» 45 баллов, у красно-белых и сине-бело-голубых – по 37.

    Подробную статистику выступлений «Локомотива» вы можете посмотреть здесь.

    Чемпионат России – кайф

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