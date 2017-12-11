«Локомотив» ушел на перерыв с отрывом в 8 очков

выиграл в матче 20-го тура чемпионата России против (3:1).

Эта победа позволила железнодорожникам оторваться от идущих на втором месте и «Зенита» на 8 очков. После 20 туров у «Локомотива» 45 баллов, у красно-белых и сине-бело-голубых – по 37.

Подробную статистику выступлений «Локомотива» вы можете посмотреть здесь.

Чемпионат России – кайф