«Локомотив» ушел на перерыв с отрывом в 8 очков
«Локомотив» выиграл в матче 20-го тура чемпионата России против «Тосно» (3:1).
Эта победа позволила железнодорожникам оторваться от идущих на втором месте «Спартака» и «Зенита» на 8 очков. После 20 туров у «Локомотива» 45 баллов, у красно-белых и сине-бело-голубых – по 37.
Подробную статистику выступлений «Локомотива» вы можете посмотреть здесь.
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