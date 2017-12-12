Тарасов снова надел футболку с Путиным и написал: «Путин – наш президент»

Полузащитник Дмитрий Тарасов после матча премьер-лиги с «Тосно» (3:1) надел футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

«Путин – наш президент», – написал Тарасов на фото в футболке с Путиным.

Напомним, что в 2016 году Тарасов после матча Лиги Европы с «Фенербахче» (0:2) показал турецким болельщикам футболку с президентом России Владимиром Путиным и надписью «Самый вежливый президент». На тот момент между Россией и Турцией были напряженные отношения из-за сбитого в Сирии самолета Су-24.

«Фенербахче» – «Локомотив». Тарасов после матча показал футболку с Путиным