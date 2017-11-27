«Милан» уволил Монтеллу. Командой будет руководить Гаттузо

Руководство произвело перестановки на посту главного тренера.

покидает свой пост, он отправлен в отставку.

Исполняющим обязанности назначен тренер молодежной команды «Милана» , который ранее на профессиональном уровне имел опыт работы в «Пизе».

В 14 турах «Милан» набрал 20 очков. Команда идет на 7-м месте, проиграв в очных матчах всем соперникам из топ-6.