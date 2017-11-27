«Милан» уволил Монтеллу. Командой будет руководить Гаттузо
Руководство «Милана» произвело перестановки на посту главного тренера.
Винченцо Монтелла покидает свой пост, он отправлен в отставку.
Исполняющим обязанности назначен тренер молодежной команды «Милана» Дженнаро Гаттузо, который ранее на профессиональном уровне имел опыт работы в «Пизе».
В 14 турах «Милан» набрал 20 очков. Команда идет на 7-м месте, проиграв в очных матчах всем соперникам из топ-6.
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