«Спартак» обыграл «Зенит» – 3:1

В 18-м туре РФПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1).

Таким образом, отрыв идущего на первом месте «Локомотива» от питерцев увеличился до 6 очков.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ