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    Sports.ru

    «Спартак» обыграл «Зенит» – 3:1

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия

    В 18-м туре РФПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1).

    Таким образом, отрыв идущего на первом месте «Локомотива» от питерцев увеличился до 6 очков.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Спартак – Зенит 3:1 (2:1, 1:0)
    Дата проведения
    27 ноября, 19.30, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 19 Самедов, 2:0 – 30 Луис Адриано, 2:1 – 35 Кришито, 3:1 – 90 Пашалич.
    СпартакСелихов, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров (Кутепов, 90), Самедов (Зобнин, 46), Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано (Пашалич, 76), Зе Луиш.
    ЗенитЛодыгин, Смольников (Дзюба, 65), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер (Ригони, 35), Паредес, Жирков, Кокорин, Полоз (Дриусси, 80).
    Предупреждения:
    Самедов (24), Паредес (24), Глушаков (45), Зобнин (68), Фернандо (79), Ригони (81), Зе Луиш (82), Боккетти (90).
    Удаление:
    Фернандо (85).

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