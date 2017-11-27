«Спартак» обыграл «Зенит» – 3:1
В 18-м туре РФПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1).
Таким образом, отрыв идущего на первом месте «Локомотива» от питерцев увеличился до 6 очков.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.30, «Открытие Арена»
- Голы:
- 1:0 – 19 Самедов, 2:0 – 30 Луис Адриано, 2:1 – 35 Кришито, 3:1 – 90 Пашалич.
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Спартак –
Селихов, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров (Кутепов, 90), Самедов (Зобнин, 46), Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано (Пашалич, 76), Зе Луиш.
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Зенит –
Лодыгин, Смольников (Дзюба, 65), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер (Ригони, 35), Паредес, Жирков, Кокорин, Полоз (Дриусси, 80).
- Предупреждения:
- Самедов (24), Паредес (24), Глушаков (45), Зобнин (68), Фернандо (79), Ригони (81), Зе Луиш (82), Боккетти (90).
- Удаление:
- Фернандо (85).
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