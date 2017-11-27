КХЛ. «Салават Юлаев» в гостях у «Нефтехимика», СКА – «Барыс»
В чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.30, «Шайба»
- Дата проведения
- 27 ноября, 21.00, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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