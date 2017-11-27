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    Sports.ru

    КХЛ. «Салават Юлаев» в гостях у «Нефтехимика», СКА – «Барыс»

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Нефтехимик СКА Витязь Амур результаты Слован КХЛ Барыс Динамо Сочи Куньлунь Ред Стар

    В чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Нефтехимик – Салават Юлаев
    Дата проведения
    27 ноября, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео

     

    Витязь – Амур
    Дата проведения
    27 ноября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Москва – Авангард
    Дата проведения
    27 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

     

    СКА – Барыс
    Дата проведения
    27 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

     

    Сочи – Ак Барс
    Дата проведения
    27 ноября, 19.30, «Шайба»
    Онлайн матча Видео

     

    Слован – Куньлунь
    Дата проведения
    27 ноября, 21.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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