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    НХЛ. Бобровский признан второй звездой недели, Овечкин – третьей

    Теги рейтинги результаты Вашингтон Коламбус Сергей Бобровский Александр Овечкин НХЛ Вегас Джонатан Маршессо

    НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

    Первой звездой стал нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, который в каждом из трех матчей набрал по три (1+2) очка.

    Второй звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,32 шайбы за матч и отражая 95% бросков.

    Третьей звездой назван форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, забивший пять голов в четырех встречах.

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