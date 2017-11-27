НХЛ. Бобровский признан второй звездой недели, Овечкин – третьей
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой стал нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, который в каждом из трех матчей набрал по три (1+2) очка.
Второй звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,32 шайбы за матч и отражая 95% бросков.
Третьей звездой назван форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, забивший пять голов в четырех встречах.
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