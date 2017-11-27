НХЛ. Бобровский признан второй звездой недели, Овечкин – третьей

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой стал нападающий Джонатан Маршессо, который в каждом из трех матчей набрал по три (1+2) очка.

Второй звездой признан голкипер «Коламбуса» , одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,32 шайбы за матч и отражая 95% бросков.

Третьей звездой назван форвард «Вашингтона» , забивший пять голов в четырех встречах.