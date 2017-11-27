El Confidencial: «Феррари» может лишиться одного из крупнейших спонсоров

Испанский банк Santander планирует полностью прекратить или заметно сократить финансирование команды в 2018 году, сообщает El Confidencial.

Считается, что Santander, ранее возглавляемый большим поклонником гонок Эмилио Ботином, с 2010 года перечислял на счета итальянской конюшни десятки миллионов долларов. В 2012-м договор был продлен до конца 2017 года, при этом «Феррари» получала от банка 40 млн долларов в год.

Однако в 2014-м Ботин умер, и финансовая группа под председательством его дочери Аны Ботин решила переключить внимание с автоспорта на другие мероприятия.

Контракт между Santander и «Феррари» истечет 31 декабря, но подписывать новое соглашение на старых условиях никто не желает. По слухам, итальянцы захотели, чтобы Santander увеличил финансовые вливания, но банкиры с этими требованиями не согласились. Не исключено, что Santander все же останется спонсором Скудерии, однако второстепенным, хотя другие источники утверждают, что более вероятным выглядит сценарий полного ухода финансовой организации из «Формулы-1», поскольку Santander и так тратит около 450 млн долларов на другие мероприятия, в число которых входит испанская «Ла Лига» и «Кубок Либертадорес».