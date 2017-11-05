Пейчинович о Вернблуме: «Удар локтем – это красная, но Карасев решил иначе. Ничего нового»
Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мыслями о матче с ЦСКА (2:2).
«Этот матч можно назвать скорее жестким, чем жестоким. Было очень много борьбы.
ЦСКА – одна из самых жестких команд в чемпионате России. Там есть такой игрок, как Вернблум. Его удар локтем – это красная карточка, однако судья Сергей Карасев решил иначе. Но так всегда получается в футболе. Ничего нового.
Мы сегодня могли выиграть. После нереализованного пенальти были уверены, что сможем еще забить. Но в целом результатом мы довольны.
Что касается потасовок – это принципиальный матч. Каждый понимал, что значат три очка.
Потасовка среди тренеров – это нормальная ситуация. В дерби такое происходит. Наш тренер очень мотивирован, это и нам дает эмоций на поле», – сказал футболист.
«Вернблум – неприкасаемый, самый неудаляемый». Самый жаркий момент дерби
Опрос
Надо ли было удалять Вернблума?
- Да76%
- Нет24%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.