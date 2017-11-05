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    Пейчинович о Вернблуме: «Удар локтем – это красная, но Карасев решил иначе. Ничего нового»

    Теги ЦСКА Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия судьи Виктор Гончаренко Сергей Карасев Понтус Вернблум Неманья Пейчинович

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мыслями о матче с ЦСКА (2:2).

    «Этот матч можно назвать скорее жестким, чем жестоким. Было очень много борьбы.

    ЦСКА – одна из самых жестких команд в чемпионате России. Там есть такой игрок, как Вернблум. Его удар локтем – это красная карточка, однако судья Сергей Карасев решил иначе. Но так всегда получается в футболе. Ничего нового.

    Мы сегодня могли выиграть. После нереализованного пенальти были уверены, что сможем еще забить. Но в целом результатом мы довольны. 

    Что касается потасовок – это принципиальный матч. Каждый понимал, что значат три очка.

    Потасовка среди тренеров – это нормальная ситуация. В дерби такое происходит. Наш тренер очень мотивирован, это и нам дает эмоций на поле», – сказал футболист.

    «Вернблум – неприкасаемый, самый неудаляемый». Самый жаркий момент дерби

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