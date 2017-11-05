Пейчинович о Вернблуме: «Удар локтем – это красная, но Карасев решил иначе. Ничего нового»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мыслями о матче с (2:2).

«Этот матч можно назвать скорее жестким, чем жестоким. Было очень много борьбы.

ЦСКА – одна из самых жестких команд в чемпионате России. Там есть такой игрок, как Вернблум. Его удар локтем – это красная карточка, однако судья решил иначе. Но так всегда получается в футболе. Ничего нового.

Мы сегодня могли выиграть. После нереализованного пенальти были уверены, что сможем еще забить. Но в целом результатом мы довольны.



Что касается потасовок – это принципиальный матч. Каждый понимал, что значат три очка.

Потасовка среди тренеров – это нормальная ситуация. В дерби такое происходит. Наш тренер очень мотивирован, это и нам дает эмоций на поле», – сказал футболист.

«Вернблум – неприкасаемый, самый неудаляемый». Самый жаркий момент дерби