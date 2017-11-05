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    Юрий Семин: «Видеоповторы нужны. Боюсь, когда их введут, я уже закончу тренировать»

    Теги ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев Юрий Семин премьер-лига Россия судьи Александр Коломейцев Сергей Карасев Понтус Вернблум Аршак Корян видеоповторы

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу матча с ЦСКА (2:2).

    – «Локомотив» сделал волевое усилие, когда проигрывал. Футболисты принимали правильные решения. Видно, что у команды есть характер.

    ЦСКА агрессивно начал матч. Мы пропустили голы из-за своих ошибок. Важный момент, что армейцы подходили к игре с положительными эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

    У нас таких эмоций не было. В целом провели великолепный матч.

    «Локомотив» получил приз фэйр-плей по итогам октября. Видно, что команда вела себя дисциплинированно, даже когда страсти на поле кипели.

    – Я сторонник агрессивного, но не грубого футбола. Профессионалы играют против профессионалов. Футболисты все понимают.

    – Как оцените судейские решения? Нужны ли видеоповторы?

    – Видеоповторы нужны. Но я боюсь, что пока их введут, уже закончу тренировать. Если б судья мог посмотреть видео, то не было бы стычки в эпизоде с Вернблумом.

    – Во время стычки к вам подбежал Акинфеев.

    – Игорь – молодец, настоящий капитан. Быстро всех развел и успокоил. После матча перекинулись парой слов. Я пожелал ему удачи в сборной.

    – Вы сделали всего одну замену, выпустив Коломейцева.

    – У нас не было чистого нападающего. Корян – это все-таки игрок фланга. В целом же атака работала нормально, – ответил Семин.

    Матч судила бригада арбитра Сергея Карасева.

    «Вернблум – неприкасаемый, самый неудаляемый». Самый жаркий момент дерби

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