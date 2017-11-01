Виктор Гончаренко: «Довольны, что сохранили интригу в группе»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко проанализировал победу в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов над (2:1).

– Мы довольны тем, что сохранили интригу в группе. Хотя по итогам трех таймов с в это тяжело было поверить. Команда показала, что с характером у нее в порядке.

Можно говорить о действиях Дзагоева или Головина в центре поля, о спасении Акинфеева в концовке встречи. Все пошло в копилку. Рады продолжить свой путь.

- Что сказали в перерыве игрокам, что во втором тайме на поле появилась совсем другая команда?

– Команда была закрепощенная. Нашей задачей было раскрепостить команду. Что у нас и получилось, – сказал тренер.

Гончаренко также оценил игру полузащитника , который почти весь тайм провел на позиции нападающего.

– Он забил победный гол, оказывал давление на защитников. Вернблум принес много пользы. Но он делает тоже самое и в центре поля.

- Не хотите поставить его в нападение на постоянной основе?

– Почему бы и нет? Посмотрим, – сказал Гончаренко.

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