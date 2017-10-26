КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 190 тысяч рублей, ЦСКА – на 140 тысяч

Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены решения по матчам 14-го тура РФПЛ.

«Анжи» – «Арсенал»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Анжи» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

– «Амкар»

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

«ЦСКА» –

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

– за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча – оштрафовать на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Зенит» на 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

– за неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды (поджог атрибутики ЦСКА) – оштрафовать «Зенит» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения) – оштрафовать ЦСКА на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– «Краснодар»

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Локомотива» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Предупредить, что в случае очередного выхода за пределы технической зоны без разрешения судьи, к Семину будут применены санкции в соответствии с частью 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС.