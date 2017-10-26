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    КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 190 тысяч рублей, ЦСКА – на 140 тысяч

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия болельщики Анжи КДК РФС

    Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены решения по матчам 14-го тура РФПЛ.

    «Анжи» – «Арсенал»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Анжи» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    «Спартак» – «Амкар»

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Спартак» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    «ЦСКА» – «Зенит»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ЦСКА на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    – за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча – оштрафовать ЦСКА на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Зенит» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Зенит» на 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

    – за неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды (поджог атрибутики ЦСКА)  – оштрафовать «Зенит» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

    – за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения) – оштрафовать ЦСКА на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

    «Локомотив» – «Краснодар»

    – за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Локомотива» Юрия Семина на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    Предупредить, что в случае очередного выхода за пределы технической зоны без разрешения судьи, к Семину будут применены санкции в соответствии с частью 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС.

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