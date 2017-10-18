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    Sports.ru

    КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за поведение фанатов в матче с «Краснодаром»

    Теги ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Олег Пашинин премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва СКА Хабаровск Гаджи Муслимович Гаджиев КДК РФС Леонид Кучук Краснодар

    В среду в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены решения по матчам 13-го тура РФПЛ.

    «Динамо» – «СКА Хабаровск»

    – за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать «Динамо» на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

    – за скандирование зрителями ненормативной лексики– оштрафовать «СКА Хабаровск» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    «Краснодар» – ЦСКА

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать ЦСКА на 100 000 (Cто тысяч) рублей.

    «Уфа» – «Локомотив»

    – за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать тренера «Локомотива» Олега Пашинина на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

    «Ростов» – «Рубин»

    – за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Ростова» Леонида Кучука на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Ростов» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    «Зенит» – «Арсенал»

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Зенит» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    «Амкар» – «Тосно»

    – за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    Задержаны фанаты «Зенита» и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с «Краснодаром». Им на год закроют вход на стадионы

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