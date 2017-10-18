КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за поведение фанатов в матче с «Краснодаром»
В среду в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены решения по матчам 13-го тура РФПЛ.
«Динамо» – «СКА Хабаровск»
– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать «Динамо» на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
– за скандирование зрителями ненормативной лексики– оштрафовать «СКА Хабаровск» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
«Краснодар» – ЦСКА
– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать ЦСКА на 100 000 (Cто тысяч) рублей.
«Уфа» – «Локомотив»
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать тренера «Локомотива» Олега Пашинина на 10 000 (Десять тысяч) рублей.
«Ростов» – «Рубин»
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Ростова» Леонида Кучука на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Ростов» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
«Зенит» – «Арсенал»
– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Зенит» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
«Амкар» – «Тосно»
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Задержаны фанаты «Зенита» и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с «Краснодаром». Им на год закроют вход на стадионы
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