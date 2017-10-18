КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за поведение фанатов в матче с «Краснодаром»

В среду в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены решения по матчам 13-го тура РФПЛ.

– «СКА Хабаровск»

– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

– за скандирование зрителями ненормативной лексики– оштрафовать «СКА Хабаровск» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

«Краснодар» –

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать на 100 000 (Cто тысяч) рублей.

«Уфа» –

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать тренера Олега Пашинина на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

«Ростов» – «Рубин»

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Ростова» Леонида Кучука на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Ростов» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

– «Арсенал»

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

«Амкар» – «Тосно»

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Задержаны фанаты «Зенита» и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с «Краснодаром». Им на год закроют вход на стадионы