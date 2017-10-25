Хавбек «Марселя» Замбо-Ангисса: «У меня было задание провоцировать Неймара»

Хавбек «Марселя» Андре-Франк Замбо-Ангисса рассказал о своих задачах в матче против (2:2).

«У меня было задание – толкать и провоцировать . Тренер (Руди Гарсия – примечание Sports.ru) предупредил меня, что он невероятный талант, но иногда слетает с катушек.

Что ж, ну и я без грубых фолов, но с мелкими тычками то там, то здесь, периодически случайно заваливая его на газон, я был рядом с ним. Один раз он прошел 30 метров, пока я на нем не сфолил.

Весь матч он был спокоен, но в концовке завелся. У нас было такое задание, и мы действовали с ним жестче, чем с остальными. Впрочем, его удаление не принесло нам пользы. У нас не было никаких намерений нанести ему травму», – сказал полузащитник.

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