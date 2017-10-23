Неймар: «Мое удаление несправедливо»
Форвард «ПСЖ» Неймар прокомментировал свое удаление в матче чемпионата Франции с «Марселем» (2:2) за две желтые карточки. Вторую из них бразилец получил за толчок соперника.
«Думаю, наказание было чрезмерным и несправедливым. На протяжении всего матча против меня фолили, на моем теле много синяков.
Я разозлился из-за того, что меня ударили сзади по ногам. Судья хотел меня удалить – и он сделал это», – сказал Неймар.
Унаи Эмери: «Удаление Неймара незаслуженно. Важных игроков нужно защищать»
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