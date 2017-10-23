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    Неймар: «Болельщики «Марселя» бросали в меня булочки, апельсиновый сок, колу. Я мог пообедать прямо там»

    Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция происшествия болельщики Неймар

    Нападающий «ПСЖ» Неймар пожаловался, что в матче с «Марселем» (2:2) болельщики прованского клуба бросали в него с трибун различными предметами.

    «Болельщики бросали в меня самые разные вещи. Я мог даже пообедать. Булочки, апельсиновый сок, кола... Это слишком. Это не футбол.

    Случается ли это здесь или в Кубке Либертадорес – это не футбол. Так не должно быть. Это можно сравнить с ситуацией, когда ты идешь в ресторан и там нападаешь на шеф-повара с вилкой и ножом.

    Удаление меня не завело. Если бы я был в заведенном состоянии, я бы сейчас не общался с вами, а сидел в автобусе. Я видел в футболе вещи и похуже, и там никого не удаляли. 

    Я беру ответственность за свою ошибку на себя, но я не терял контроль над собой. Нам нужно было быть готовыми к тому, что соперник постарается сделать что угодно, чтобы выиграть», – сказал Неймар.

    Фанаты «Марселя» мешали Неймару подать угловой, забросав его посторонними предметами

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