«Динамо» подтвердило отставку Калитвинцева и назначение Хохлова

В сменился главный тренер.

Московский клуб подтвердил отставку . Договор расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Калитвинцевым покидают его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и

Украинского специалиста сменил , ранее возглавлявший молодежную команду «Динамо». Контракт с Хохловым рассчитан до конца сезона-2017/18 и может быть продлен в случае успешной работы.

Калитвинцев возглавлял с лета 2016 года. Команда под его руководством заняла первое место в ФНЛ, однако в текущем сезоне идет на 15-м месте в премьер-лиге. Последняя победа была одержана 12 августа, в сентябре не забило ни одного гола.