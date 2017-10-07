«Динамо» подтвердило отставку Калитвинцева и назначение Хохлова
В «Динамо» сменился главный тренер.
Московский клуб подтвердил отставку Юрия Калитвинцева. Договор расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Калитвинцевым «Динамо» покидают его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский
Украинского специалиста сменил Дмитрий Хохлов, ранее возглавлявший молодежную команду «Динамо». Контракт с Хохловым рассчитан до конца сезона-2017/18 и может быть продлен в случае успешной работы.
Калитвинцев возглавлял «Динамо» с лета 2016 года. Команда под его руководством заняла первое место в ФНЛ, однако в текущем сезоне идет на 15-м месте в премьер-лиге. Последняя победа была одержана 12 августа, в сентябре «Динамо» не забило ни одного гола.
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