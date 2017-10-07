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    Хавьер Тебас: «Барселона» не сможет играть в Испании, если Федерация футбола Каталонии выйдет из-под юрисдикции испанской»

    Теги Барселона Эспаньол примера Испания Хавьер Тебас Федерация футбола Испании Жирона Профессиональная футбольная лига Испании политика

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации с возможным выходом «Барселоны» из состава чемпионата.

    «Сценарий c возможной независимостью Каталонии нужно анализировать с точки зрения легитимности. Думаю, мы доиграем чемпионат даже в случае объявления независимости еще до конца сезона. Но я не уверен. Конечно, если это произойдет, мы немедленно уточним позицию каталонских клубов по этому вопросу.

    Если каталонские клубы поддержат независимость, они будут вне испанской юрисдикции и не смогут играть в чемпионате Испании согласно законам. Только если Каталонская федерация футбола останется под руководством испанской.

    Еще пару месяцев назад я не мог представить Ла Лигу без «Барсы» и «Эспаньола», но сейчас, к сожалению, могу. Мы немного потеряем в значимости как чемпионат, но быстро восстановимся.

    Могут ли игроки каталонских клубов стать свободными агентами? Если ФИФА не примет в свой состав Каталонскую федерацию футбола, тогда такое может произойти, потому что федерация будет вне рынка.

    Не знаю, могут ли «Барселона» и «Эспаньол» посреди сезона выйти из чемпионата. Это как шахматы. Посмотрим. Все зависит от Каталонской федерации. Если они захотят выйти из Испании, то не смогут участвовать в испанских соревнованиях», – сказал Тебас.

    Отметим, что ряд андоррских клубов выступают в испанском первенстве.

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