Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации с возможным выходом «Барселоны» из состава чемпионата.

«Сценарий c возможной независимостью Каталонии нужно анализировать с точки зрения легитимности. Думаю, мы доиграем чемпионат даже в случае объявления независимости еще до конца сезона. Но я не уверен. Конечно, если это произойдет, мы немедленно уточним позицию каталонских клубов по этому вопросу.

Если каталонские клубы поддержат независимость, они будут вне испанской юрисдикции и не смогут играть в чемпионате Испании согласно законам. Только если Каталонская федерация футбола останется под руководством испанской.

Еще пару месяцев назад я не мог представить Ла Лигу без «Барсы» и , но сейчас, к сожалению, могу. Мы немного потеряем в значимости как чемпионат, но быстро восстановимся.

Могут ли игроки каталонских клубов стать свободными агентами? Если ФИФА не примет в свой состав Каталонскую федерацию футбола, тогда такое может произойти, потому что федерация будет вне рынка.

Не знаю, могут ли и посреди сезона выйти из чемпионата. Это как шахматы. Посмотрим. Все зависит от Каталонской федерации. Если они захотят выйти из Испании, то не смогут участвовать в испанских соревнованиях», – сказал Тебас.

Отметим, что ряд андоррских клубов выступают в испанском первенстве.