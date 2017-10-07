Россия обыграла Южную Корею – 4:2. Корейский защитник забил 2 автогола
Сборная России в Москве на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче разгромила сборную Южной Кореи (4:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 7 октября, 17.00, «ЦСКА»
- Голы:
- 1:0 – 44 Смолов, 2:0 – 55, автогол Ким Чжу Ен, 3:0 – 57, автогол Ким Чжу Ен, 4:0 – 83 Миранчук, 4:1 – 87 Гвон Ген Вон, 4:2 – 90 Чжи Дон Вон.
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Россия –
Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Миранчук (Тарасов, 46), Кузяев (Оздоев, 75), Ерохин (Миранчук, 74), Жирков (Рауш, 64), Самедов (Фернандес, 64), Кокорин, Смолов (Заболотный, 80).
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Южная Корея –
Ким Сын Гу, Ким Чжу Ен, Чжан Хен Су, Ким Ен Гвон (О Чжэ Сок, 64), Чжон У Ен (Ки Сон Ен, 63), Гвон Ген Вон, Гу Чжа Чхоль (Пак Чжон У, 70), Ли Чун Юн, Квон Чхан Хун (Нам Тхэ Хи, 79), Сон Хын Мин (Хван Иль Су, 79), Хван Ый Чжо (Чжи Дон Вон, 64).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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