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    Sports.ru

    Россия обыграла Южную Корею – 4:2. Корейский защитник забил 2 автогола

    Теги сборная Южной Кореи сборная России товарищеские матчи (сборные)

    Сборная России в Москве на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче разгромила сборную Южной Кореи (4:2).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Россия – Южная Корея 4:2 (1:0, 3:2)
    Дата проведения
    7 октября, 17.00, «ЦСКА»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 44 Смолов, 2:0 – 55, автогол Ким Чжу Ен, 3:0 – 57, автогол Ким Чжу Ен, 4:0 – 83 Миранчук, 4:1 – 87 Гвон Ген Вон, 4:2 – 90 Чжи Дон Вон.
    РоссияАкинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Миранчук (Тарасов, 46), Кузяев (Оздоев, 75), Ерохин (Миранчук, 74), Жирков (Рауш, 64), Самедов (Фернандес, 64), Кокорин, Смолов (Заболотный, 80).
    Южная КореяКим Сын Гу, Ким Чжу Ен, Чжан Хен Су, Ким Ен Гвон (О Чжэ Сок, 64), Чжон У Ен (Ки Сон Ен, 63), Гвон Ген Вон, Гу Чжа Чхоль (Пак Чжон У, 70), Ли Чун Юн, Квон Чхан Хун (Нам Тхэ Хи, 79), Сон Хын Мин (Хван Иль Су, 79), Хван Ый Чжо (Чжи Дон Вон, 64).
    Предупреждения:
    Кузяев (8), Чжон У Ен (63), Смолов (74).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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