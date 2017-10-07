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    Палмер покинет «Рено» после Гран-при Японии, Квят вернется в «Торо Россо»

    Теги переходы Гран-при США Гран-при Японии Карлос Сайнс-младший Формула-1 Джолион Палмер Даниил Квят Рено

    Пилот «Рено» Джолион Палмер рассказал, что выступление на Гран-при Японии станет для него последним в составе французской команды.

    Место Палмера на Гран-при США, который пройдет через две недели в Остине, займет Карлос Сайнс-младший, а Даниил Квят, соответственно, займет место Сайнса в «Торо Россо».

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    «Завтрашнее выступление на Гран-при Японии станет для меня последним в составе «Рено». С учетом штрафа я буду стартовать почти с последнего места, но выложусь на полную, как и всегда. Большое спасибо за вашу поддержку на протяжении этих двух лет, для меня она многое значит», – написал Палмер.

    Информацию об уходе Палмера и замене британца на Карлоса Сайнса-младшего официально подтвердили как в «Рено», так и в «Торо Россо». Также пресс-служба итальянской команды подтвердила, что в Остине в ее составе выступят Пьер Гасли и Даниил Квят.

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