Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из ЛЧ из-за невыплаченных 26 млн евро

Нападающий Неймар пытался повлиять на «Барселону» посредством обращения в .

Как утверждает As, бразилец обращался в с жалобой и просьбой исключить «Барселону» из Лиги чемпионов. Футболист поступил так вследствие того, что каталонский клуб не выплатил его отцу бонус за лояльность в размере 26 миллионов евро.

УЕФА, впрочем, не придал большого значения этому делу и принял сторону «Барселоны».

Напомним, каталонский клуб отказался выплачивать бонус ввиду того, что летом перешел в за 222 миллиона евро.