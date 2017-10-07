Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из ЛЧ из-за невыплаченных 26 млн евро
Нападающий «ПСЖ» Неймар пытался повлиять на «Барселону» посредством обращения в УЕФА.
Как утверждает As, бразилец обращался в УЕФА с жалобой и просьбой исключить «Барселону» из Лиги чемпионов. Футболист поступил так вследствие того, что каталонский клуб не выплатил его отцу бонус за лояльность в размере 26 миллионов евро.
УЕФА, впрочем, не придал большого значения этому делу и принял сторону «Барселоны».
Напомним, каталонский клуб отказался выплачивать бонус ввиду того, что Неймар летом перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
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