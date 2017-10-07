Российская фигуристка Евгения Медведева поменяла произвольную программу для олимпийского сезона.

Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

На турнире Japan Open, который прошел в японской Сайтаме, фигуристка представила новую произвольную программу на музыку из кинофильма «Анна Каренина», с показательным номером под эту музыку фигуристка выступала в июле на шоу Dreams on Ice в Йокогаме.

«Медведева сменила произвольную программу. На Japan Open она представила новую произвольную программу — «Анна Каренина». Евгения показала ее достаточно успешно, прокатав чисто все элементы и получив высокие оценки», — сказал Коган.

С прежней произвольной программой, поставленной Ильей Авербухом на музыку Джорджа Уинстона (January Stars) и Макса Рихтера (Departure (Lullaby) и Dona Nobis Pacem 2), фигуристка выступила на контрольных прокатах в Сочи и Мемориале Непелы, где набрала 146,72 балла.

За новую произвольную программу, исполненную в Японии, Медведева получила 152,08 балла.

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