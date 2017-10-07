Медведева поменяла произвольную программу для олимпийского сезона
Российская фигуристка Евгения Медведева поменяла произвольную программу для олимпийского сезона.
Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
На турнире Japan Open, который прошел в японской Сайтаме, фигуристка представила новую произвольную программу на музыку из кинофильма «Анна Каренина», с показательным номером под эту музыку фигуристка выступала в июле на шоу Dreams on Ice в Йокогаме.
«Медведева сменила произвольную программу. На Japan Open она представила новую произвольную программу — «Анна Каренина». Евгения показала ее достаточно успешно, прокатав чисто все элементы и получив высокие оценки», — сказал Коган.
С прежней произвольной программой, поставленной Ильей Авербухом на музыку Джорджа Уинстона (January Stars) и Макса Рихтера (Departure (Lullaby) и Dona Nobis Pacem 2), фигуристка выступила на контрольных прокатах в Сочи и Мемориале Непелы, где набрала 146,72 балла.
За новую произвольную программу, исполненную в Японии, Медведева получила 152,08 балла.
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