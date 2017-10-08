Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гран-при Японии. Гонка. Онлайн

    Теги результаты Гран-при Японии Феррари Кими Райкконен Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Джолион Палмер Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Рено Кевин Магнуссен Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ланс Стролл
    Гран-при Японии
    Сузука
    8 октября 2017 года
    Гонка
     
    В 8:00 на автодроме «Сузука» начнется Гран-при Японии, шестнадцатый этап сезона-2017 в классе «Формулы-1». Следить за событиями гонки можно на нашей странице онлайна.
     
    Стартовый порядок
     
    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Себастьян Феттель («Феррари»)
    3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    6. Валттери Боттас («Мерседес»)*
    7. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    8. Фелипе Масса («Уильямс»)
    9. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    10. Кими Райкконен («Феррари»)*
    11. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    13. Ромен Грожан («Хаас»)
    14. Пьер Гасли («Торо Россо»)
    15. Ланс Стролл («Уильямс»)
    16. Маркус Эрикссон («Заубер»)
    17. Паскаль Верляйн («Заубер»)
    18. Джолион Палмер («Рено»)*
    19. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)*
    20. Фернандо Алонсо («Макларен»)*
     
    * – Боттас и Райкконен потеряли по 5 мест за замену коробки передач, Палмер и Сайнс потеряли по 20 позиций за замену нескольких компонентов силовой установки, Алонсо потерял 35 позиций за замену нескольких компонентов силовой установки

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться