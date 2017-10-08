Гран-при Японии. Гонка. Онлайн

Гран-при Японии

Сузука

8 октября 2017 года

Гонка

В 8:00 на автодроме «Сузука» начнется Гран-при Японии, шестнадцатый этап сезона-2017 в классе «Формулы-1». Следить за событиями гонки можно на нашей странице онлайна

Стартовый порядок



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

6. Валттери Боттас («Мерседес»)*

7. Серхио Перес («Форс-Индия»)

8. Фелипе Масса («Уильямс»)

9. Стоффель Вандорн («Макларен»)

10. Кими Райкконен («Феррари»)*

11. Нико Хюлькенберг («Рено»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Ромен Грожан («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Торо Россо»)

15. Ланс Стролл («Уильямс»)

16. Маркус Эрикссон («Заубер»)

17. Паскаль Верляйн («Заубер»)

18. Джолион Палмер («Рено»)*

19. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)*

20. Фернандо Алонсо («Макларен»)*

* – Боттас и Райкконен потеряли по 5 мест за замену коробки передач, Палмер и Сайнс потеряли по 20 позиций за замену нескольких компонентов силовой установки, Алонсо потерял 35 позиций за замену нескольких компонентов силовой установки