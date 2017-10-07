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    Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

    Теги Зенит Константин Сарсания премьер-лига Россия РФС Атлантас

    Сегодня в одной из больниц Санкт-Петербурга скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.

    Он попал в больницу два дня назад. Как сообщает «БИЗНЕС Online», у 49-летнего функционера оторвался тромб.

    После завершения игровой карьеры Сарсания получил агентскую лицензию ФИФА и работал в профессиональных клубах.

    В 2006 году был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.

    С 2010 года работал советником по спортивным вопросам президента РФС.

    С 2013 по 2017 годы он занимал должность главного тренера литовского «Атлантаса».

    В мае он вновь занял пост спортивного директора «Зенита».

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