Каррера про Попова и Самедова: «Травм нет. Это усталость»

Главный тренер Массимо Каррера прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (1:1).

- Вы довольны результатом?

– Да, мы сегодня хорошо выступили, но много играли в обороне, потому что «Ливерпуль» – хороший клуб. Они затруднили нам жизнь. Да, нам было тяжело, но мы провели хорошую игру.

- В конце, казалось, только о ничьей и думаете. Об атаках не помышляли?

– Нет, я бы не сказал, что мы о них не думали, просто не получал. «Ливерпуль» атаковал, и нам было тяжело.

- Почему так много мышечных травм? И у Попова, и у Самедова.

– Нет, здесь нет никаких мышечных травм. Это усталость, игра на таких скоростях приводит к этому. Травм нет.

- Оцените дебют Селихова в Лиге чемпионов.

– Он хорошо вошел в игру. Для вратаря это особенно сложно, тем более что он не готовился к матчу, сидел на лавке. Я доволен.

- После последних матчей много претензий команде высказывали. Сейчас что скажете?

– Не будет никаких претензий. Я просто скажу, что они молодцы, потому что достойно сыграли против достойного соперника, – заявил Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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