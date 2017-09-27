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    Юрген Клопп: «Спартак» забил со штрафного – там не было фола. Нам не дали два пенальти за очевидные фолы»

    Теги Спартак Ливерпуль Юрген Клопп Лига чемпионов судьи Филиппе Коутиньо Клеман Тюрпен

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проанализировал исход матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1).

    - Вы создали много моментов, но немного забили. Есть объяснение?

    – Ну это футбол, трава мокрая, влажная зеленая, мяч круглый. Да мы действительно создали много шансов сегодня и должны были выиграть.

    Мы, конечно, уважаем правила игры: «Спартак» забил один, мы забили один, так что это ничья.

    - Вы поставили Коутиньо в полузащиту. Почему?

    – Чтобы создавать моменты из глубины поля, где нужно обороняться и обострять. Поэтому у нас там появился Коутиньо и забил гол.

    - Ничья – плохой или хороший результат?

    – Это результат. Мы не могли ничего изменить. Были шансы, но сейчас уже ничего не поделаешь.

    Можно поговорить о судействе. «Спартак» забил со штрафного – там не было нарушения правил. В то же время было сразу два момента, когда мы могли заработать пенальти – были очевидные фолы. Невозможно не дать пенальти, когда в штрафной толкают в спину.

    Так что мы действительно создали много моментов и должны были выигрывать. Вот о чем мы должны заботиться – о том, чтобы создавать шансы, обострять, делать передачи в штрафную.

    Да, мы сегодня много не забили, но сохраняем позитивный настрой. Главная задача – выйти в плей-офф, и она по по-прежнему решаема, – сказал Клопп в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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