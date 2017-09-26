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    Sports.ru

    Попов и Самедов получили мышечные травмы в игре с «Ливерпулем»

    Теги Спартак Александр Самедов Ливерпуль премьер-лига Россия Лига чемпионов травмы Ивелин Попов Лоренсо Мельгарехо Педро Роша

    Полузащитники «Спартака» Александр Самедов и Ивелин Попов из-за повреждений не сумели доиграть матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1).

    У обоих футболистов травмы задней поверхности бедра.

    Вместо Попова на 84-й минуте встречи на поле вышел Лоренсо Мельгарехо, а вместо  Самедова – Педро Роша на 93-й минуте.

    Напомним, в середине второго тайма из-за тяжелой травмы поле покинул голкипер «Спартака» Артем Ребров.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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