Попов и Самедов получили мышечные травмы в игре с «Ливерпулем»
Полузащитники «Спартака» Александр Самедов и Ивелин Попов из-за повреждений не сумели доиграть матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1).
У обоих футболистов травмы задней поверхности бедра.
Вместо Попова на 84-й минуте встречи на поле вышел Лоренсо Мельгарехо, а вместо Самедова – Педро Роша на 93-й минуте.
Напомним, в середине второго тайма из-за тяжелой травмы поле покинул голкипер «Спартака» Артем Ребров.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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