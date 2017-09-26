Попов и Самедов получили мышечные травмы в игре с «Ливерпулем»

Полузащитники Александр Самедов и Ивелин Попов из-за повреждений не сумели доиграть матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (1:1).

У обоих футболистов травмы задней поверхности бедра.

Вместо Попова на 84-й минуте встречи на поле вышел , а вместо Самедова – Педро Роша на 93-й минуте.

Напомним, в середине второго тайма из-за тяжелой травмы поле покинул голкипер Артем Ребров.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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