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    🔥«ВКонтакте» покажет чемпионат Испании с комментарием Уткина

    Теги Василий Уткин Барселона Реал Мадрид Депортиво Бетис примера Испания телевидение соцсети

    Спортивный комментатор Василий Уткин анонсировал показ матчей чемпионата Испании.

    «Чемпионат Испании вернулся в Россию. Ох. Компания «Телеспорт» совместно с «ВКонтакте» сделали это. Первые трансляции в воскресенье!

    21.15 – «Барса» – «Бетис». 23.15 – «Депортиво» – «Реал». Комментировать буду я. Готовьтесь и не спите; я же не сплю.

    И еще – я ужасно рад вернуться к своей любимой работе. Воскресенье будет совершенно особым днем для меня. Я вам еще надоем», – написал Уткин в своем твиттере.

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