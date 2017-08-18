🔥«ВКонтакте» покажет чемпионат Испании с комментарием Уткина
Спортивный комментатор Василий Уткин анонсировал показ матчей чемпионата Испании.
«Чемпионат Испании вернулся в Россию. Ох. Компания «Телеспорт» совместно с «ВКонтакте» сделали это. Первые трансляции в воскресенье!
21.15 – «Барса» – «Бетис». 23.15 – «Депортиво» – «Реал». Комментировать буду я. Готовьтесь и не спите; я же не сплю.
И еще – я ужасно рад вернуться к своей любимой работе. Воскресенье будет совершенно особым днем для меня. Я вам еще надоем», – написал Уткин в своем твиттере.
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