🔥«ВКонтакте» покажет чемпионат Испании с комментарием Уткина

Спортивный комментатор анонсировал показ матчей чемпионата Испании.

«Чемпионат Испании вернулся в Россию. Ох. Компания «Телеспорт» совместно с «ВКонтакте» сделали это. Первые трансляции в воскресенье!

21.15 – «Барса» – «Бетис». 23.15 – «Депортиво» – . Комментировать буду я. Готовьтесь и не спите; я же не сплю.

И еще – я ужасно рад вернуться к своей любимой работе. Воскресенье будет совершенно особым днем для меня. Я вам еще надоем», – написал Уткин в своем твиттере.

Тина Канделаки: «Меня часто спрашивают, почему «Матч ТВ» не купил чемпионат Испании. Называю сумму – у людей расширяются глаза»

«Матч ТВ»: «Ценовые ожидания испанской Ла Лиги намного превышают возможности нашего рынка»

Петр Макаренко: «Допускаю, что чемпионат Испании вернется на российские каналы со следующего сезона»