«Спорт-Экспресс»: Дзюба уйдет из «Зенита» на правах аренды

Нападающий Артем Дзюба, скорее всего, покинет команду в это трансферное окно.

28-летний форвард решил принять одно из предложений по аренде в другой клуб, утверждает «Спорт-Экспресс».

Трансфер может состояться в ближайшее время. Издание сообщает, что речь идет об аренде в «Локомотив» или «Краснодар».

Дзюба потерял место в составе петербуржцев после назначения в текущем сезоне. На его счету всего 3 матча в стартовом составе и ни одного результативного действия.