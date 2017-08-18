«Спорт-Экспресс»: Дзюба уйдет из «Зенита» на правах аренды
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, скорее всего, покинет команду в это трансферное окно.
28-летний форвард решил принять одно из предложений по аренде в другой клуб, утверждает «Спорт-Экспресс».
Трансфер может состояться в ближайшее время. Издание сообщает, что речь идет об аренде в «Локомотив» или «Краснодар».
Дзюба потерял место в составе петербуржцев после назначения Роберто Манчини в текущем сезоне. На его счету всего 3 матча в стартовом составе и ни одного результативного действия.
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