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    «Спорт-Экспресс»: Дзюба уйдет из «Зенита» на правах аренды

    Теги Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини премьер-лига Россия возможные трансферы

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, скорее всего, покинет команду в это трансферное окно.

    28-летний форвард решил принять одно из предложений по аренде в другой клуб, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Трансфер может состояться в ближайшее время. Издание сообщает, что речь идет об аренде в «Локомотив» или «Краснодар».

    Дзюба потерял место в составе петербуржцев после назначения Роберто Манчини в текущем сезоне. На его счету всего 3 матча в стартовом составе и ни одного результативного действия.

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