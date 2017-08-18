Александр Панов: «Думал, «Зенит» – моя семья навсегда, но в родном клубе от меня отвернулись»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, болеющий за , рассказал об отношении к петербургскому клубу.

- Надо иметь какую-то странную смелость, чтобы поехать в Петербург болеть за .

- И что? Мне ведь не 15 лет, чтобы ходить по городу и орать: «Спартак – чемпион». Чем я мог кого-то зацепить?

- Маскарадом: анонсами выезда в соцсетях, красными брюками, красной курткой.

- Маскарад? Это вам так кажется. Я же пришел в красном не в ларек пивной и не в кабак болельщиков , а на стадион. Что еще нужно было надеть фанату «Спартака»? Что-то синенькое?

- Не обязательно. Можно что-то уважительное по отношению к питерским болельщикам, которые могут ассоциировать с вами .

- То есть 20 лет они ни с чем меня не ассоциировали, а теперь начали? Иуду нашли?! Только когда в 99-м Романцев на базе сборной озвучил предложение от «Спартака», то я ему отказал как раз из-за принадлежности к Петербургу.

Вот тогда это правда можно было расценить как предательство. Думаете, легко было говорить «нет» возможности играть с друзьями по сборной в лучшей команде страны и выигрывать титулы?

А мне было легко: потому что я думал, что «Зенит» – моя семья навсегда.

- А когда передумали?

- После возвращения из «Сент-Этьена». Я пропустил год из-за проблем с внутренними органами. Все могло привести к летальному исходу. Беда досталась прицепом из прошлой жизни, чтобы вы понимали.

- Знаем, раньше вы уже рассказывали о диагнозе.

- В России, кстати, гепатит не подтвердился, видимо, это были игры клубов. Мне нужно было запускать карьеру заново. Я вернулся в Питер, попросил о помощи, но в родном клубе от меня отвернулись.

Мутко и Морозову я оказался не нужен. А «Зенит» дал понять, что Панов – просто обычный человек, такой же, как все. И не важно, свой ли или какой-нибудь очередной чех.

Вот сколько сейчас своих воспитанников без дела слоняются по Петербургу? Не буду называть фамилии, но их не сосчитать.

- Вам было обидно?

- Да не то чтобы обидно. Просто я понял, что жизнь перезагрузилась. «Зенит» закончился для меня в 1999 году, когда мы брали Кубок России. Память о «Петровском», фанатах навсегда останется в сердце, конечно. Но с тех пор у меня все изменилось.

- Вы чувствуете себя ленинградцем?

- Нет, я москвич, где живу почти 20 лет. Да и главным клубом своей жизни считаю – там я почувствовал себя футболистом.

- Но зачем тогда вернулись в «Зенит» заканчивать и делали эту пиар-компанию: «Саша, ты наш».

- Это было моей амбицией в какой-то степени, потому что обещал, что закончу в «Зените». Но, с другой стороны, клубу я нужен оказался именно из-за пиара. Тренер мне не доверял, все было странно, – сказал Панов.