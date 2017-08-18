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    «Нефтехимик» провел ребрендинг, поместив на эмблему волка

    Теги Нефтехимик фото КХЛ Ледовый дворец "Нефтехимик" игровая форма

    «Нефтехимик» решил провести ребрендинг.

    Клуб изменил логотип, поместив на него волка и добавив красный цвет. Ребрендинг связан с новой системой оценок клубов КХЛ. По итогам сезона лигу должны покинуть три клуба.

    Завтра планируется официально представить новую эмблему «Нефтехимика». Также будет изменена и форма команды, добавлен красный цвет.

    «Мы учли требование КХЛ, что нужно больше креатива в работе с болельщиками, и этому компоненту необходимо уделять гораздо больше внимания.

    Символизм ребрендинга еще в том, что это новая страница в истории клуба. Идет полная перезагрузка после неудач прошлых сезонов. Волки пленных не берут, падалью не питаются. Мы хотели что-то новое, изучали опыт других команд.

    Есть барсы, есть лисы, есть белые медведи, леопард, у «Торпедо» – олень. Хотим привлечь молодую и активную аудиторию», – сказал директор клуба Раил Якупов.

    ajnj

    фото

    Фото и иллюстрация: «Бизнес Online».

     

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