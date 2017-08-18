«Нефтехимик» провел ребрендинг, поместив на эмблему волка

решил провести ребрендинг.

Клуб изменил логотип, поместив на него волка и добавив красный цвет. Ребрендинг связан с новой системой оценок клубов . По итогам сезона лигу должны покинуть три клуба.

Завтра планируется официально представить новую эмблему . Также будет изменена и форма команды, добавлен красный цвет.

«Мы учли требование , что нужно больше креатива в работе с болельщиками, и этому компоненту необходимо уделять гораздо больше внимания.

Символизм ребрендинга еще в том, что это новая страница в истории клуба. Идет полная перезагрузка после неудач прошлых сезонов. Волки пленных не берут, падалью не питаются. Мы хотели что-то новое, изучали опыт других команд.

Есть барсы, есть лисы, есть белые медведи, леопард, у «Торпедо» – олень. Хотим привлечь молодую и активную аудиторию», – сказал директор клуба Раил Якупов.

Фото и иллюстрация: «Бизнес Online».