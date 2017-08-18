«Нефтехимик» провел ребрендинг, поместив на эмблему волка
«Нефтехимик» решил провести ребрендинг.
Клуб изменил логотип, поместив на него волка и добавив красный цвет. Ребрендинг связан с новой системой оценок клубов КХЛ. По итогам сезона лигу должны покинуть три клуба.
Завтра планируется официально представить новую эмблему «Нефтехимика». Также будет изменена и форма команды, добавлен красный цвет.
«Мы учли требование КХЛ, что нужно больше креатива в работе с болельщиками, и этому компоненту необходимо уделять гораздо больше внимания.
Символизм ребрендинга еще в том, что это новая страница в истории клуба. Идет полная перезагрузка после неудач прошлых сезонов. Волки пленных не берут, падалью не питаются. Мы хотели что-то новое, изучали опыт других команд.
Есть барсы, есть лисы, есть белые медведи, леопард, у «Торпедо» – олень. Хотим привлечь молодую и активную аудиторию», – сказал директор клуба Раил Якупов.
Фото и иллюстрация: «Бизнес Online».
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