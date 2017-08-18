Рейтинг величайших черных спортсменов возглавляет Джордан, Али – 3-й, Болт – 14-й

Американский ресурс The Undefeated совместно с аналитической платформой SurveyMonkey составил список из 50 величайших черных спортсменов.

Рейтинг составлен на основе ряда опросов, в которых приняли более 10 000 человек, оценивших 200 спортсменов.

В рейтинге больше всего баскетболистов (11), бейсболистов и игроков в американский футбол (по 10), легкоатлетов (7), боксеров (6); три теннисиста, две гимнастки и Пеле.

1. Майкл Джордан (баскетбол)

2. Джеки Робинсон (бейсбол)

3. Мохаммед Али (бокс)

4. Уилли Мэйс (бейсбол)

5. Джесси Оуэнс (легкая атлетика)

6. Серена Уильямс (теннис)

7. Хэнк Аарон (бейсбол)

8. Симоне Байлс (гимнастика)

9. Габриэлле Дуглас (гимнастика)

10. Джерри Райс (американский футбол)

11. Мэджик Джонсон (баскетбол)

12. Уолтер Пэйтон (американский футбол)

13. Карим Абдул-Джаббар (баскетбол)

14. Усэйн Болт (легкая атлетика)

15. Винус Уильямс (теннис)

16. Шакил О′Нил (баскетбол)

17. Джулиус Ирвинг (баскетбол)

18. Сэтчел Пейдж (бейсбол)

19. Эммитт Смит (американский футбол)

20. Гэйл Сэйерс (американский футбол)

21. Вилма Рудолф (легкая атлетика)

22. Пеле (футбол)

23. Джо Луис (бокс)

24. Шугар Рэй Леонард (бокс)

25. Бо Джексон (бейсбол, американский футбол)

26. Уилт Чемберлен (баскетбол)

27. Джеки Джойнер-Керси (легкая атлетика)

28. Стефен Карри (баскетбол)

29. ЛеБрон Джеймс (баскетбол)

30. Джим Браун (американский футбол, лакросс)

31. Майкл Джонсон (легкая атлетика)

32. Карл Льюис (легкая атлетика)

33. Флоренс Гриффит-Джойнер (легкая атлетика)

34. Хершелл Уокер (американский футбол)

35. Джордж Форман (бокс)

36. Билл Расселл (баскетбол)

37. Кен Гриффи-мл. (бейсбол)

38. Артур Эш (теннис)

39. Рэй Робинсон (бокс)

40. Роберто Клименте (бейсбол)

41. Эрни Бэнкс (бейсбол)

42. Ларри Фитцджеральд (американский футбол)

43. Реджи Джексон (бейсбол)

44. Барри Сандерс (американский футбол)

45. Джо Фрейзер (бокс)

46. Дэвид Робинсон (баскетбол)

47. Дерек Джитер (бейсбол)

48. Эрл Кэмпбелл (американский футбол)

49. Айзейя Томас (баскетбол)

50. Тим Данкан (баскетбол)