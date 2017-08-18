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    «Ювентус» объявил о приобретении Матюиди

    Теги ПСЖ Блез Матюиди Ювентус лига 1 Франция серия А Италия трансферы

    «Ювентус» объявил о приобретении полузащитника «ПСЖ» Блеза Матюиди.

    С туринским клубом 30-летний хавбек заключил контракт на 3 года – до июня 2020-го.

    Трансфер француза обошелся «бьянконери» в 20 миллионов евро, которые будут выплачены в течение 3 лет.

    Еще 10,5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов в зависимости от количества матчей, проведенных Матюиди за «Юве».

    Фото: официальный сайт «Ювентуса»

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