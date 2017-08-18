Цинциннати (WTA). 1/4 финала. Кузнецова играет с Мугурусой
В четвертьфинале турнира в Цинциннати Светлана Кузнецова (8) попытается впервые за пять матчей обыграть Гарбинье Мугурусу (4).
Western & Southern Open
Цинциннати, США
14 – 20 августа 2017
Premier 5
Призовой фонд – 2 536 154 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 18 августа, 16.13
Не определен – Каролин Возняцки (Дания)
- Дата проведения
- 18 августа, 20.30
- Дата проведения
- 19 августа, 00.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 18 августа, 22.00
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