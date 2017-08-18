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    Цинциннати (WTA). 1/4 финала. Кузнецова играет с Мугурусой

    Теги результаты WTA Western & Southern Open

    В четвертьфинале турнира в Цинциннати Светлана Кузнецова (8) попытается впервые за пять матчей обыграть Гарбинье Мугурусу (4).

    Western & Southern Open

    Цинциннати, США

    14 – 20 августа 2017

    Premier 5

    Призовой фонд – 2 536 154 долларов

    Открытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Гарбинье Мугуруса (Испания) Светлана Кузнецова (Россия)
    3:2
    Дата проведения
    18 августа, 16.13
    Онлайн матча

     

    Не определен – Каролин Возняцки (Дания)
    Дата проведения
    18 августа, 20.30
    Онлайн матча

     

    Йоханна Конта (Великобритания) Симона Халеп (Румыния)
    Дата проведения
    19 августа, 00.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Не определен
    Дата проведения
    18 августа, 22.00
    Онлайн матча

     

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