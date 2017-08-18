Цинциннати (WTA). 1/4 финала. Кузнецова играет с Мугурусой

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Светлана Кузнецова (8) попытается впервые за пять матчей обыграть Гарбинье Мугурусу (4).

Western & Southern Open

Цинциннати, США

14 – 20 августа 2017

Premier 5

Призовой фонд – 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал