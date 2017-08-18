Семь фанатов ЦСКА после дерби получили запрет на посещение матчей на 2-4 года
Группа болельщиков ЦСКА получила длительные запреты на посещение футбольных матчей после игры 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).
По словам главы комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимира Маркина, семь человек были привлечены к административной ответственности.
«Пять из них получили запрет на посещение матчей от двух до трех лет, двое – на четыре года, а также пять суток ареста за нарушение правил поведения», – уточнил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.
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