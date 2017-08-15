Геннадий Орлов: «Глушаков не тянет. Не та культура игры»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов после московского дерби поделился мнением об игре .

«Чемпион еще не обрел нужной формы. Прежде всего, не то психологическое состояние. Ребята выхолощены.

Как они пропустили эти два мяча? Не хватило концентрации, внимания. Два гола за две минуты. Это опять холодный душ.

Им, наверное, нужно забыть о золотом блеске. Где-то в подкорке сознания у них это еще сидит. Столько эмоций тогда потратили, а сейчас какой футбол без них?

Нужно играть до конца. Как Кокорин! Как он забил свой мяч? Не выключился, доработал эпизод до взятия ворот! Так и надо. Хороший пример для .

Просто пока еще не обретена психологическая устойчивость. Спартаковцы стали чемпионами в прошлом сезоне и считают, что уже все сделали. Да ничего еще не достигнуто! Футбол-то продолжается! Эта мысль к ним еще придет.

Кроме того, думаю, назрели изменения в составе. Вы ведь обратили внимание, сколько игроков поменял . Если и дальше «Спартак» будет буксовать, тоже заменит футболистов. Я даже знаю кого.

Глушаков не тянет. Не та культура игры, точных передач маловато. Он совсем не похож на себя прошлогоднего. В том сезоне было вдохновение, сейчас оно ушло. Нужно действовать на мастерстве. Видны пробелы в юношеской подготовке», – сказал Орлов.

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