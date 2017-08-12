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    Денис Глушаков: «Спартак» не заслуживал поражения, но футбол наказывает тех, кто ошибается»

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия Денис Глушаков Понтус Вернблум Александр Селихов

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопросы после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России.

    – Почему «Спартак» упустил победу?

    – Мы контролировали игру, было много моментов. Конечно, неприятно.

    – Были предпосылки к тому, что пропустите эти два гола, или просто так случилось?

    – Так случилось. Индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, проворонили контратаку. Думаю, не заслуживали поражения, но футбол наказывает тех, кто ошибается.

    – Команда как-то поддержала Селихова?

    – Он хорошо сыграл, много выручил. Что поддерживать – он профессионал, хороший вратарь. К нему претензий нет.

    – С кого началась стычка в конце?

    – Видел, что Вернблум толкнул кого-то из наших, дальше не видел момента.

    – Сегодня «Спартак» сыграл хуже или лучше, чем с «Краснодаром»?

    – Тяжело анализировать по горячим следам. Надо посмотреть матч. Неплохо играли, контролировали, комбинировали, много что получалось, не реализовали свои моменты, допустили детские ошибки, – рассказал Глушаков.

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