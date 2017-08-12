Денис Глушаков: «Спартак» не заслуживал поражения, но футбол наказывает тех, кто ошибается»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопросы после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России.
– Почему «Спартак» упустил победу?
– Мы контролировали игру, было много моментов. Конечно, неприятно.
– Были предпосылки к тому, что пропустите эти два гола, или просто так случилось?
– Так случилось. Индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, проворонили контратаку. Думаю, не заслуживали поражения, но футбол наказывает тех, кто ошибается.
– Команда как-то поддержала Селихова?
– Он хорошо сыграл, много выручил. Что поддерживать – он профессионал, хороший вратарь. К нему претензий нет.
– С кого началась стычка в конце?
– Видел, что Вернблум толкнул кого-то из наших, дальше не видел момента.
– Сегодня «Спартак» сыграл хуже или лучше, чем с «Краснодаром»?
– Тяжело анализировать по горячим следам. Надо посмотреть матч. Неплохо играли, контролировали, комбинировали, много что получалось, не реализовали свои моменты, допустили детские ошибки, – рассказал Глушаков.
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