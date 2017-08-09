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    Денис Глушаков о поражении от «Зенита»: «За это еще во втором круге отыграемся»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Арсенал Тула Денис Глушаков Артем Тимофеев

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями после победы над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

    «Каррера сказал слова поддержки. Но все понимали, что необходимо реабилитироваться за поражение в матче с «Зенитом». Хотя, за это еще во втором круге отыграемся.

    Много замен по сравнению с прошлой встречей? Не знаю, нам тренер не объясняет. Это его решение. Раз он посчитал так нужным, то все правильно.

    По травме Тимофеева же все станет ясно после МРТ», – заявил Глушаков.

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