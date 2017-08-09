Денис Глушаков о поражении от «Зенита»: «За это еще во втором круге отыграемся»

Полузащитник Денис Глушаков поделился впечатлениями после победы над тульским (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

«Каррера сказал слова поддержки. Но все понимали, что необходимо реабилитироваться за поражение в матче с . Хотя, за это еще во втором круге отыграемся.

Много замен по сравнению с прошлой встречей? Не знаю, нам тренер не объясняет. Это его решение. Раз он посчитал так нужным, то все правильно.

По травме Тимофеева же все станет ясно после МРТ», – заявил Глушаков.