Денис Глушаков о поражении от «Зенита»: «За это еще во втором круге отыграемся»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями после победы над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России.
«Каррера сказал слова поддержки. Но все понимали, что необходимо реабилитироваться за поражение в матче с «Зенитом». Хотя, за это еще во втором круге отыграемся.
Много замен по сравнению с прошлой встречей? Не знаю, нам тренер не объясняет. Это его решение. Раз он посчитал так нужным, то все правильно.
По травме Тимофеева же все станет ясно после МРТ», – заявил Глушаков.
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