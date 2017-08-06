Полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о матче чемпионата России с (1:5).

«Да, мы проиграли крупно. Это очень неприятно. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с командой. Нам нужно быть вместе не только после побед, но и после таких результатов.

Пять мы получали и год назад, и пять лет назад. В прошлом сезоне же стали чемпионами в итоге. Нельзя посыпать голову пеплом, надо готовиться к ЦСКА, к другим матчам. Уверен, будем только сильнее.

Третий матч подряд при Вилкове «Спартак» пропускает пять мячей? Я не вижу смысла комментировать судейство и говорить что-то еще сейчас», — сказал Глушаков.

«Зенит» в 3-й раз разгромил «Спартак» в чемпионате России, забив 5 мячей