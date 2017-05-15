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    КДК РФС может оштрафовать «Спартак» по 4 пунктам после игры с «Амкаром»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов Амкар Премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Арсенал Тула Артур Григорьянц

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды 28-го тура РФПЛ завтра рассмотрит комитет.

    Матч ЦСКА – «Арсенал»

    «Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику».

    «Крылья Советов» – «Зенит»

    «Болельщики гостей использовали пиротехнику».

    «Амкар» – «Спартак»

    «Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сидели на ограждении стадиона между полем и трибуной, а также фанаты гостей массово выбежали на поле».

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