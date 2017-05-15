КДК РФС может оштрафовать «Спартак» по 4 пунктам после игры с «Амкаром»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды 28-го тура РФПЛ завтра рассмотрит комитет.
Матч ЦСКА – «Арсенал»
«Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику».
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Болельщики гостей использовали пиротехнику».
«Амкар» – «Спартак»
«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сидели на ограждении стадиона между полем и трибуной, а также фанаты гостей массово выбежали на поле».
Георгий Джикия: «Выбеганию болельщиков на поле есть оправдание – «Спартак» 16 лет не был чемпионом»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.