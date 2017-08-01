Мутко хочет вернуть вытрезвители во время ЧМ-2018: «Человек перебрал, ему надо отдохнуть. Помещение найдем»
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко назвал правильной идею вернуть вытрезвители на время ЧМ-2018.
Система медвытрезвителей была ликвидирована в России в 2011 году.
«Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители. Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек может перебрать.
Фанаты. Ему нужно достойное место. В этом плане есть просьба МВД создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем.
Человек перебрал, ему надо отдохнуть. А помещение найдем», – заявил Мутко.
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