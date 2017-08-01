Мутко хочет вернуть вытрезвители во время ЧМ-2018: «Человек перебрал, ему надо отдохнуть. Помещение найдем»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко назвал правильной идею вернуть вытрезвители на время ЧМ-2018.

Система медвытрезвителей была ликвидирована в России в 2011 году.

«Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители. Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек может перебрать.

Фанаты. Ему нужно достойное место. В этом плане есть просьба МВД создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем.

Человек перебрал, ему надо отдохнуть. А помещение найдем», – заявил Мутко.