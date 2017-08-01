Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мутко хочет вернуть вытрезвители во время ЧМ-2018: «Человек перебрал, ему надо отдохнуть. Помещение найдем»

    Теги Виталий Мутко болельщики ЧМ-2018

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко назвал правильной идею вернуть вытрезвители на время ЧМ-2018.

    Система медвытрезвителей была ликвидирована в России в 2011 году.

    «Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители. Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек может перебрать.

    Фанаты. Ему нужно достойное место. В этом плане есть просьба МВД создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем.

    Человек перебрал, ему надо отдохнуть. А помещение найдем», – заявил Мутко.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться