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    Роман Широков: «Даже в Химках собиралось народу побольше, чем на новом стадионе ЦСКА»

    Теги ЦСКА Роман Широков Премьер-лига Россия болельщики стадион ЦСКА Арена Химки

    Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о низкой посещаемости домашних матчей ЦСКА.

    – Почему болельщики ЦСКА не ходят на стадион?

    – Я этого сам не понимаю. Думал, что на новый стадион болельщики будут ходить с гораздо большим энтузиазмом.

    Даже в Химках, кажется, собиралось народу побольше, чем на Песчаной улице. Хотя туда было добираться сложнее, – сказал Широков.

    На игре с «Локомотивом» (1:3) присутствовало 14 500 зрителей, на матче с хабаровским СКА (2:0) – 8 500 зрителей..

    Московский клуб продал около 8 тысяч абонементов на сезон-2017/18.

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