Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о низкой посещаемости домашних матчей .

– Почему болельщики не ходят на стадион?

– Я этого сам не понимаю. Думал, что на новый стадион болельщики будут ходить с гораздо большим энтузиазмом.

Даже в Химках, кажется, собиралось народу побольше, чем на Песчаной улице. Хотя туда было добираться сложнее, – сказал Широков.

На игре с «Локомотивом» (1:3) присутствовало 14 500 зрителей, на матче с хабаровским СКА (2:0) – 8 500 зрителей..

Московский клуб продал около 8 тысяч абонементов на сезон-2017/18.