Пашалич в Риме пройдет медосмотр для «Спартака» и в среду прилетит в Москву

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич близок к переходу в .

«Мы успешно провели переговоры с «Челси» и и теперь отправляемся из Лондона в Рим, где Марио пройдет медосмотр.

Если все будет хорошо, в чем мы не сомневаемся, Пашалич в среду прилетит в Москву», – сказал агент игрока Марко Налетилич.

22-летний хорватский хавбек продлит контракт с «Челси» до 2021 года и на сезон уйдет в аренду в московский клуб.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит Пашаличу за сезон 2,5 миллиона евро.

Подробную статистику Пашалича вы можете посмотреть здесь.