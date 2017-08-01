Пашалич в Риме пройдет медосмотр для «Спартака» и в среду прилетит в Москву
Полузащитник «Челси» Марио Пашалич близок к переходу в «Спартак».
«Мы успешно провели переговоры с «Челси» и «Спартаком» и теперь отправляемся из Лондона в Рим, где Марио пройдет медосмотр.
Если все будет хорошо, в чем мы не сомневаемся, Пашалич в среду прилетит в Москву», – сказал агент игрока Марко Налетилич.
22-летний хорватский хавбек продлит контракт с «Челси» до 2021 года и на сезон уйдет в аренду в московский клуб.
Сообщалось, что «Спартак» заплатит Пашаличу за сезон 2,5 миллиона евро.
Подробную статистику Пашалича вы можете посмотреть здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.