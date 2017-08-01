На рукавах футболок «МЮ» может появиться реклама приложения для знакомств Tinder
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о заключении спонсорского соглашения с Tinder.
Реклама приложения для знакомств может появиться на рукавах футболок игроков «МЮ».
С нового сезона в премьер-лиге разрешен этот вид рекламы, и 9 клубов, включая «Челси» и «Манчестер Сити», уже обзавелись такими спонсорами, но никто не будет зарабатывать по 12 миллионов фунтов в год, которые Tinder готов платить «МЮ».
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