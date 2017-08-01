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    «Барселона» хочет объединить европейские топ-клубы против «ПСЖ»

    Теги Бавария ПСЖ Ювентус Барселона лига 1 Франция примера Испания Лига чемпионов Неймар

    «Барселона» связывается с различными европейскими топ-клубами с целью объединения против политики «ПСЖ».

    Руководство каталонского клуба недовольно тем, что парижане близки к приобретению нападающего Неймара за 222 миллиона евро.

    По мнению руководства сине-гранатовых, схема с приобретением бразильского футболиста нарушает правила финансового фэйр-плей УЕФА.

    По информации L’Équipe, представители «Баварии» и «Ювентуса» поддержали позицию «Барселоны».

    Ранее появилась информация, по которой Неймар вскоре подпишет контракт с «ПСЖ».

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