«Барселона» хочет объединить европейские топ-клубы против «ПСЖ»

«Барселона» связывается с различными европейскими топ-клубами с целью объединения против политики «ПСЖ».

Руководство каталонского клуба недовольно тем, что парижане близки к приобретению нападающего Неймара за 222 миллиона евро.

По мнению руководства сине-гранатовых, схема с приобретением бразильского футболиста нарушает правила финансового фэйр-плей УЕФА.

По информации L’Équipe, представители «Баварии» и «Ювентуса» поддержали позицию «Барселоны».

Ранее появилась информация, по которой Неймар вскоре подпишет контракт с «ПСЖ».

Неймар все-таки переходит в «ПСЖ»

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