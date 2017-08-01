«Барселона» хочет объединить европейские топ-клубы против «ПСЖ»
«Барселона» связывается с различными европейскими топ-клубами с целью объединения против политики «ПСЖ».
Руководство каталонского клуба недовольно тем, что парижане близки к приобретению нападающего Неймара за 222 миллиона евро.
По мнению руководства сине-гранатовых, схема с приобретением бразильского футболиста нарушает правила финансового фэйр-плей УЕФА.
По информации L’Équipe, представители «Баварии» и «Ювентуса» поддержали позицию «Барселоны».
Ранее появилась информация, по которой Неймар вскоре подпишет контракт с «ПСЖ».
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