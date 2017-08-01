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    Матч «Зенит» – «Спартак» рассудит Вилков

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Алексей Николаев Арсенал Тула Владислав Безбородов Краснодар Уфа Евгений Турбин Сергей Лапочкин Михаил Вилков Тосно Сергей Сергеевич Иванов Игорь Федотов Владимир Сельдяков

    Назначены судьи и инспекторы на матчи 4-го тура чемпионата России.

    4 августа (пятница)

    «Анжи» – «Ростов»

    Судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    5 августа (суббота)

    «Уфа» – «Ахмат»

    Судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Динамо» – «Амкар»

    Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    «Локомотив» – «СКА Хабаровск»

    Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    6 августа (воскресенье)

    «Арсенал» – «Тосно»

    Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    ЦСКА – «Рубин»

    Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Зенит» – «Спартак»

    Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Краснодар» – «Урал»

    Судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

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