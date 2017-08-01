Евгений Гинер о трансферах «Зенита»: «Нужно искать молодых и неизвестных, потратить на футболистов такого же уровня 4, а не 44 млн»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о том, как составить конкуренцию богатым клубам.

– уже купил игроков на 44 миллиона евро. Как конкурировать с таким клубом, если не можешь позволить и половину таких трат?

– Воспитывать своих.

– Но вы же сами сказали, что даже очень хорошая академия не гарантирует постоянного притока игроков.

– Постоянного – не гарантирует. Но конкурировать возможно только так. Или искать игроков не за 15-20 миллионов на разогретом рынке, а наладить хорошую работу селекционного отдела.

Чтобы купить Диегу Косту, Месси или Серхио Рамоса, селекционеры не нужны. Нужно искать молодых и неизвестных, потратить на футболистов такого же уровня 4, а не 44 миллиона евро. Только так. И все равно на поле выходят не деньги, а люди.

– Перед ЦСКА стоят прежние задачи?

– Да. За те почти 17 лет, которые я нахожусь в клубе, другие задачи не ставились. По-другому могло быть только в первый год, когда мы присматривались.

– Настоящий мужчина должен родить сына, посадить дерево и построить дом. После того, как у ЦСКА появился свой стадион, вы считаете себя самым счастливым человеком?

– Я всегда считал себя самым счастливым человеком. В моей жизни были разные моменты: тяжелые годы, сиротство, но я всегда думал, что у меня все хорошо. Меня этому научила бабушка. Она говорила: «Сынок, всегда думай, что все хорошо. Иначе Господь покажет тебе, что такое по-настоящему плохо», – рассказал Гинер.